Alman meclisinde Gazze'ye destek: Filistin bayrağı açtılar

Meclis genel kurulunda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü esnada Sol Parti Milletvekilleri Lisa Schubert, Cansın Köktürk, Vinzenz Glaser ve Charlotte Neuhauuser, eylem yaptı.



Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Josephine Ortleb, Filistin bayrağı açan milletvekillerinden eylemi sonlandırmalarını istedi.

Eylemi yapan milletvekilleri, daha sonra Filistin bayrağını alarak sessizce genel kurul salonundan çıktı.

Sol Partili Cansın Köktürk, daha önce de meclis genel kurulunda Filistin tişörtü ve kefiye giyerek Filistin'e destek eyleminde bulunmuştu.

