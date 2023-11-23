Alman medyasında gündem oldu! Sosyal medya Scholz'un bu hareketini konuşuyor

Başbakan Scholz ve Meloni dün başkent Berlin'de Almanya-İtalya Hükümetlararası İstişare Toplantısı çerçevesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve iki ülke arasında işbirliğini attırılmasını öngören eylem planına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başbakan Scholz'un, bir gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye "Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Uluslararası ekonomik finansmana ilişkin ikili desteklerden bahsettiniz. İtalya açısından Almanya bu hususta hala güvenilir bir ortak mıdır?" şeklinde soru sorması üzerine, "gözlerini devirerek" tepki vermesi dikkat çekti.

Scholz'un bu tepkisi bazı gazetelerde ve sosyal medyada gündem oldu.

ALMANYA'DAKİ BÜTÇE KRİZİ

Almanya Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de, Alman koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Karar, hükümetin, artık ek olarak, 60 milyar avroyu da hesaba katmasını ve vergi artışlarında hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iklim teşvikleri dahil başka yerlerdeki harcamaları kısmayı gerektirecek.

Alman hükümetinin kullanılmayan Kovid-19 salgını fonlarını yeşil projeler ve sanayi desteği için yeniden kullanmasını engelleyen Anayasa Mahkemesi kararı, Alman şirketlerin gelecekteki rekabet gücü ve yurt dışındaki iş kayıplarına ilişkin endişeleri de artırdı.