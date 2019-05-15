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Alman Ordusu, Irak'taki tatbikatlarını durdurdu

Almanya, bölgede yükselen tansiyonu gerekçe göstererek Irak’taki eğitim operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Gün içerisinde ABD’den yapılan açıklamada da 'Irak’taki bütün ikinci derece personelin ülkeyi terk etmesi' çağrısında bulunulmuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Irak’taki bütün ikinci dereceli personelin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunmasının ardından Almanya da harekete geçti. Bölgede yükselmekte olan tansiyonu gerekçe gösteren Almanya, Irak’taki bütün askerî eğitim operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.
 
Reuters’te yer alan habere göre, Almanya Savunma Bakanlığı sözcülerinden biri, İran tarafından desteklenen potansiyel saldırılar gerekçesiyle bu kararın alındığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü, bu kararın, eğitim programlarının ilerleyen günlerde yeniden başlamayacağı anlamına gelmediğini aktardı.
 
İLK ÇAĞRI ABD’DEN GELMİŞTİ
 
Gün içerisinde Irak Büyükelçiliği aracılığıyla bir acil güvenlik duyurusu yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, “hem Bağdat Büyükelçiliğindeki hem de Erbil Konsolosluğundaki bütün ikinci derece personelin Irak’ı terk etmesi” yönünde talimat vermişti.

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