Alman polisinden Türk sürücüye ırkçı sözler! ''Kafana ayağımla basmak isterim''

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:22

Köln'de yaşayan Deniz Köse, Alman polisinin trafik kontrolü sırasında ırkçı sözlere maruz kaldı.

Polis, Köse'ye "Seni yere yatırıp kafana ayağımla basmak isterim." dedi.

Şikayet sonrası polis açığa alındı.

POLİS ŞEFİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Deniz Köse, kendisini durduran polisin ruhsatı kontrol ettiğini, ırkçı sözleri bu sırada söylediğini belirtti.

TRT Haber'in haberine göre, polise tepki gösteren Köse, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bölgeye çağrılan polis şefi görüntüyü izledi. Köln Emniyet Müdürlüğü Köse'nin şikayeti ardından polis memurunun açığa alındığını duyurdu.