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Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesine, 'Türkiye’nin eski gücüne geri döndüğü' şeklinde yorumlandı.

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Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesi, "Türkiye’nin eski gücüne geri döndüğü" şeklinde yorumlandı.
 
Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların bu yıl yaz sezonunda tatil seyahatlerinde Türkiye’ye yönelik yoğun bir talebin yaşandığı belirtildi.
 
Bu yıl yaz sezonunda seyahat acentelerinde ve internet üzerinden satışlardan elde edilen cironun geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, "Böylelikle Türkiye eski gücüne geri döndü." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, Türkiye’nin yaz sezonunda İspanya’dan sonra en fazla rezervasyon yapılan destinasyon konumunda olduğu aktarıldı.
 
Açıklamada ayrıca, kış mevsiminde de Türkiye’ye rağbetin arttığı kaydedildi.

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