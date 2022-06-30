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Dünya

Alman şirketi Uniper devletten yardım istiyor

Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi ve bunun sonucunda gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
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Uniper'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'dan beri Gazprom'dan sözleşmeyle kararlaştırılan gaz miktarının yalnızca yüzde 40'ının alındığı belirtildi.

Şirket, daha önce açıkladığı 2022 malı yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) tahmini ve düzeltilmiş net kar tahminini aşağı yönlü revize etti.

Alman hükümetiyle kredi ve öz sermaye yatırımları gibi likiditeye yönelik olası istikrar önlemleri hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyuran Uniper'in hisseleri, dün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

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