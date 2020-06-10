AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:24 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:25

DRV Başkanı Norbert Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, kararı eleştirerek, Alman Dışişleri Bakanlığının tüm ülkeleri aynı kefeye koyduğunu ifade etti.

Fiebig, Alman hükümetinin seyahat uyarısını AB dışındaki ülkelerin tümüne yönelik uzatmasını "orantısız" olarak nitelendirdi.

Her ülkenin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Fiebig, “Birçok ülke, koronavirüs ile mücadelede büyük başarılar elde etti, çok sayıda turistik bölgede, Almanya’dan daha az virüsün bulaştığı kişinin bulunduğu kanıtlandı.” ifadelerini kullandı.

Fiebig, bu bölgelerde tatilcilerin sağlığını tehlikeye atmamak için hijyen ve güvenlik önlemlerinin de alındığına işaret etti.

Alman Dışişleri Bakanlığından hızlı bir şekilde ülkelerdeki risk durumunun ayrı ayrı yer aldığı seyahat tavsiyelerini sunmasını beklediklerini kaydeden Fiebig, bunun için aktif vaka sayısı ve sağlık sisteminin durumu gibi objektif kıstasların göz önünde bulundurulmasını istedi.

Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden FTI Grubu’nun üst yöneticisi Ralph Schiller ise Alman hükümetinin kararını eleştirerek, bu kararla çok sayıda turizmciye ve turizm destinasyonlarındaki şirketlere darbe vurulduğunu kaydetti.

Alman hükümeti, bugün, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için uygulanan seyahat uyarısını, 31 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.