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Dünya

Alman ve Çinli şirket 100 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical ile BioNTech, koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan Çin'e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:05
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Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin’de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

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