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Dünya

Alman vekil rahatsız oldu: AB bayrağı Türk bayrağının gölgesinde kalıyor

Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yaptığı sırada skandal bir talepte bulundu. Bütikofer sunum için ekranlara yansıtılan iç içe geçmiş Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının kaldırılmasını istedi.

IHA12 Eylül 2020 Cumartesi 08:06 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 08:13
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu’na video konferans yoluyla katılmıştı. Çavuşoğlu, konferansta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği yolu ve tutumunu anlatmıştı. Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB’nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu. Yeşiller grubunda Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

Bütikofer yaptığı konuşmada, “İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli" dedi.

Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David Mcallister konuya ilişkin Bütikofer’e, bu logonun kendilerine ait olmadığını ve logoyu Türkiye tarafının hazırladığını aktardı. Mcallister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.

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