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Dünya

Almanlar Gazze maskesini düşürdü! ''Kurgu'' diyerek iftiraya kalkıştılar

Soykırımcı İsrail'in zulmünü görmezden gelen Almanya basını, Gazze'nin sesini dünyaya duyuran Filistinli gazetecileri propaganda yapmakla suçladı. Muhabirlerin çektiği fotoğraflara 'kurgu' iftirası atan Alman medyası, söz konusu gazetecilerin İsrail düşmanı olduğunu öne sürdü.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Almanlar Gazze maskesini düşürdü! ''Kurgu'' diyerek iftiraya kalkıştılar
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2 yıla yakın süredir devam eden İsrail'in Gazze soykırımı farklı boyutlara taşındı. Filistinli insanları açlığa ve çaresizliğe bırakan soykırımcı İsrail her geçen gün sivil insanları bombalamaya devam ediyor. Aylardır süren bombardımanda 60 binden fazla can kaybı yaşanırken son dönemde ölümler yetersiz beslenme kaynaklı artıyor. Tüm bunlar yaşanırken Alman medyası ise Gazze'yi ablukaya alan Siyonistleri aklamaya çalıştı. Alman medyası Filistinli basın çalışanlarını hedefe koydu.

ALMANLARDAN FİLİSTİNLİ GAZETECİLERE KARALAMA

Gazze'deki kıtlığın boyutunu ortaya koymak için çalışan yerel gazeteci ve foto muhabirlerin ajanslara geçtiği fotoğraflar Batı medyası tarafından kurgu olarak lanse edilmeye başlandı. Almanya'nın en önemli yayın organlarından olan Bild ve Süddeutsche Zeitung, İsrail'in bu zulmünü aklamak, Gazzeli gazetecileri suçlamak için kolları sıvadı. Dağıtılan gıda yardımları için boş kaplarla güneşin altında, henüz yemek kazanları dağıtım bölgesine getirilmeden hemen önce sıra bekleyen Gazzeli çocuk ve kadınları fotoğraflayan muhabirleri Hamas propagandası yapmakla suçlayan Bild, "Bu Gazze fotoğrafçısı Hamas propagandası yapıyor" başlığı attı.

İlgili haberde "Zayıflamış çocuklar, çaresiz anneler ve boş kaplarla yiyecek dilenen insanlar: Gazze'den gelen bu fotoğraflar tüm dünyada dolaşıyor. Milyonlarca insanı etkiliyor ve dünya çapında siyaseti etkiliyor." ifadelerine yer veren Bild, muhabiri halkına bomba yağdıran, soykırım yapan İsrail'e düşman olmakla itham etti.

KATİLİN İŞTAHI KABARDI

Süddeutsche Zeitung (SZ) ise aynı fotoğrafları "Gazze'den gelen bu görüntüler ne kadar gerçek?" başlığı ile servis etti.

Söz konusu haberler ise hemen İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "SZ ve BILD tarafından yapılan ortak bir araştırma, Hamas'ın küresel kamuoyunu yönlendirmek için sahnelenmiş veya seçici bir şekilde çerçevelenmiş medyayı nasıl kullandığını ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

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