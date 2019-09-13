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Almanların yarısından fazlası demokrasinin tehlikede olduğuna inanıyor

Almanya'da yapılan anket, halkın yarısından fazlasının demokrasinin tehlikede olduğuna inandığını ortaya koydu.

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Yougov şirketinin anketine göre, Almanların yüzde 53'ü demokrasinin tehlikede olduğuna inanıyor.

Ankete katılanlar, demokrasiye en büyük tehdidin yüzde 47 ile aşırı sağcılar, yüzde 27'şer oranla popülistler ve göçmenler, yüzde 22'şer oranla ise aşırı solcular ve ABD'nin olduğu görüşünü paylaştı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi taraftarlarının yüzde 54'ü göçmenleri demokrasi için en büyük tehdit olarak gösterirken, Yeşiller Partisi destekçilerinin yüzde 66'sı ise aşırı sağcıları en büyük tehdit olarak tanımladı.

Ankete katılanların yüzde 54'ü ülkedeki demokrasinin mevcut işleyişinden memnun olduğu şeklinde görüş belirtti.

Almanya'daki demokrasinin işleyişinden en fazla memnun olanlar yüzde 79 ile Yeşiller Partisi taraftarları oldu. Yeşilleri yüzde 72 ile Hristiyan Birlik Birliğinin (CDU), yüzde 64 ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve yüzde 19 ile AfD'nin taraftarları takip etti. BERLİN (AA) - Almanya'da yapılan anket, halkın yarısından fazlasının demokrasinin tehlikede olduğuna inandığını ortaya koydu.

Yougov şirketinin anketine göre, Almanların yüzde 53'ü demokrasinin tehlikede olduğuna inanıyor.

Ankete katılanlar, demokrasiye en büyük tehdidin yüzde 47 ile aşırı sağcılar, yüzde 27'şer oranla popülistler ve göçmenler, yüzde 22'şer oranla ise aşırı solcular ve ABD'nin olduğu görüşünü paylaştı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi taraftarlarının yüzde 54'ü göçmenleri demokrasi için en büyük tehdit olarak gösterirken, Yeşiller Partisi destekçilerinin yüzde 66'sı ise aşırı sağcıları en büyük tehdit olarak tanımladı.

Ankete katılanların yüzde 54'ü ülkedeki demokrasinin mevcut işleyişinden memnun olduğu şeklinde görüş belirtti.

Almanya'daki demokrasinin işleyişinden en fazla memnun olanlar yüzde 79 ile Yeşiller Partisi taraftarları oldu. Yeşilleri yüzde 72 ile Hristiyan Birlik Birliğinin (CDU), yüzde 64 ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve yüzde 19 ile AfD'nin taraftarları takip etti.

Kara´dan kaçamadılar

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