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Dünya

Almanya, ABD ile güçlü ilişkilerin değişmeyeceğini düşünüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ABD ile olan güçlü ilişkisinin Donald Trump döneminde de devam edeceğine inandığını söyledi.

AA7 Ocak 2025 Salı 20:20 - Güncelleme:
Almanya, ABD ile güçlü ilişkilerin değişmeyeceğini düşünüyor
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Scholz, Stern Dergisine verdiği demeçte ABD ile ilişkilerin güçlü ve sağlam bir temele dayandığını, ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminde de bunun değişmesini beklemediğini ifade etti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın demokratik gelişiminde oynadığı role atıfta bulunan Scholz, "Transatlantik ilişkiler bugün hala bu tarihi geçmişten güç alıyor. Bu, sağlam bir temel ve daha uzun süre ilişkilerimize destek vermeyi sürdürecek." dedi.

TRUMP İLE İKİ KEZ TELEFONDA KONUŞTU

Scholz, Donald Trump ile iki kez telefonda konuştuğunu ve bu görüşmelerin son derece dostane geçtiğini kaydetti.

Trump'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Scholz, Amerikan yönetiminin adet olduğu üzere Almanya'nın Washington büyükelçisini törene davet ettiğini belirterek cevap verdi.

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