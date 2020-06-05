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Dünya

Almanya, AB'ye seyahat yasağını 1 Temmuz'a kadar uzatmayı tavsiye etti

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği'nden (AB) üçüncü ülkelere yönelik seyahat yasağının 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını önerdiklerini söyledi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 15:58 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:58
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Seehofer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, bugün AB içişleri bakanlarıyla düzenlenen toplantıda sınırların açılması konusunu görüştüklerini belirtti.

Toplantıda, üçüncü ülkelerden AB'ye seyahat yasağının 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını istediklerini ifade eden Seehofer, o tarihten sonra ise söz konusu yasağın ülke bazlı kaldırılmasından yana olduklarını kaydetti.

Seehofer, sınır kontrollerinin 15 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılması teklifinin gelecek hafta bakanlar kuruluna sunulacağını vurguladı.

- Türkiye ile turizm 1 Temmuz'dan sonra başlayabilir

Seehofer'in açıklamalarının ardından medyada Almanya'nın 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye ile turizmin başlamasına yeşil ışık yakabileceği yorumunda bulunuldu.

AB’ye seyahat sınırlamasının ABD, Rusya, Brezilya gibi ülkeler için sürmesi bekleniyor.

AB Komisyonunun gelecek hafta üçüncü ülkelerden seyahat konusunda üye ülkelere tavsiyede bulunması öngörülüyor.

Alman hükümeti, bu tavsiye ışığında Alman vatandaşları için seyahat uyarısı yaptığı ülkeler listesinden Türkiye’yi çıkarabilir.

Almanya daha önce 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırmıştı.

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