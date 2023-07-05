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Dünya

Almanya asker göndermeyi planlamıyor

Alman hükümetinin, NATO kapsamında Romanya'da Alman askerleri konuşlandırılması planı bulunmadığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Almanya asker göndermeyi planlamıyor
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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Stempfle, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin NATO kapsamında Litvanya ile, Fransa'nın ise Romanya ile işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Stempfle, bundan dolayı Alman hükümetinin kendisini Romanya'ya asker gönderme konusunda yükümlü görmediğini belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu'nun bu talebini not ettiklerini ancak böyle bir taleple daha önce karşılaşmadıklarını ifade etti.

Romanya Başbakanı Ciolacu dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında ülkesinde Alman askerlerinin kalıcı konuşlandırılması ümidini dile getirmişti.

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