Almanya asker göndermeyi planlamıyor

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Stempfle, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin NATO kapsamında Litvanya ile, Fransa'nın ise Romanya ile işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

Stempfle, bundan dolayı Alman hükümetinin kendisini Romanya'ya asker gönderme konusunda yükümlü görmediğini belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu'nun bu talebini not ettiklerini ancak böyle bir taleple daha önce karşılaşmadıklarını ifade etti.

Romanya Başbakanı Ciolacu dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında ülkesinde Alman askerlerinin kalıcı konuşlandırılması ümidini dile getirmişti.