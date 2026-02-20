İSTANBUL 18°C / 8°C
Almanya "askeri çatışma ihtimali'' diyerek çağrıda bulundu: İran'ı derhal terk edin

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran ve bölgede artan gerginlik nedeniyle ülkedeki Alman vatandaşlarına acilen İran'ı terk etmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Açıklamada, güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edildi.

Almanya “askeri çatışma ihtimali'' diyerek çağrıda bulundu: İran'ı derhal terk edin
Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı" başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

