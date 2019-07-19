Almanya Başbakanı Angela Merkel hasta mı? Angela Merkel neden titriyor?

‘Almanya Başbakanı Angela Merkel hastamı? Angela Merkel neden titriyor? Angela Merkel’in sağlık durumuyla ilgili son durum nedir?’ sorularının yanıtı merakla aranıyor. Geçtiğimiz günlerde karşılama törenlerinde ve basın toplatışında titreme krizi geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel sağlık durumuyla ilgili insanların kafasında soru işreti bıraktı. Peki, Angela Merkel neden titriyor? Sağlık durumuna ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Angela Merkel, ‘Sağlığım hakkındaki soruları anlıyorum ancak bunları yanıtladım. Şansölyelik görevini yerine getirebilirim. 2021 siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra hayatıma devam etmeyi umuyorum’ açıklamasında bulundu. Peki, Merkel görevinde kalacak mı? İşte detaylar…

ANGELA MERKEL GÖREVİNDE KALACAK MI?

Son 1 ay içerisinde 3 kez titreme nöbeti geçirirken kameralara yakalanan Alman lider, "Sağlığım hakkındaki soruları anlıyorum ancak bunları yanıtladım. Şansölyelik görevini yerine getirebilirim. 2021 siyasi hayatımın sonu olacak ancak bundan sonra hayatıma devam etmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu seçilen Von der Leyen'in Brexit tarihinin ertelenebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Merkel, "İngiltere erteleme isterse bunu değerlendireceğini söylemesini anlıyorum. Yeni İngiliz başbakanla çalışmak onun AB Komisyonu'yla kuracağı ilişkiye bağlı ancak İngiltere'nin kendi yolunu bulacağına güveniyorum. İngiltere, AB üyesi olmasa da bir ortağımız olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

ANGELA MERKEL'İN HASTALIĞI NE?

BILD gazetesi Merkel’in çevresine dayanarak yaptığı haberde, titremenin, kandaki şeker seviyesinin düşmesine neden olan ‘hipoglisemik şok’ olabileceğini yazdı. Diyabet ilaçları kandaki şeker seviyesini düşürüyor. Yemek yemeden ilacın alınması durumunda çok daha etkili oluyor ve şeker seviyesi düşüyor. Bu da titremeye yol açıyor. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Başbakanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tüm programlarına aksatmadan devam edeceğini söyledi. Titremeye gerekçe olarak ise, “Geçen haftaki olayı hatırlamak, bugünkü duruma sebep oldu. Psikolojik hazmedilmesi gereken bir süreç” yanıtını verdi.

Ayrıca Başbakan Merkel’in, titreme nöbetinden bir gün önce gece geç saatlere kadar CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer ve AB Konsey Başkanı olmak isteyen Manfred Weber’le görüştüğü belirtildi.

ANGELA MERKELGİDERSE NE OLUR?

Kamuoyu ise, “Merkel bu durumda görevini tam olarak yerine getirebilir mi? Böyle devam edebilir mi? Merkel giderse ne olur?”, sorularıyla meşgul. Alman Anayasası “Bir başbakanın sağlık durumu nedeniyle görev yapamaması durumunda ne olur?” sorusuna tam bir açıklık getirmiyor. Anayasada başbakanın, kabinesinden bir bakanı kendine yardımcı atayabileceği, Bakanlar Kurulu’nun da başbakan yardımcısına başbakanın görevlerini devredebileceği yazıyor.