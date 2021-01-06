06 Ocak 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:53

Merkel artan vakalar sonrası önlemlerin daha da artırılacağını resmen duyurdu.

Merkel Almanya'nın 16 eyaletinin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından, "Son haftalarda gördüğümüz üzere koronavirüs vakalarının dilediğimiz ölçüde önüne geçemediğimizden kişilerin birbiriyle olan temasını azaltmak zorundayız" dedi.

CNN Türk'ün Reuters'tan aktardığı habere göre, yeni getirilen kurallar ile Almanya'da ilk defa salgından çok yoğun etkilenen bölgelere seyahat kısıtlaması getirilecek.

Buna göre son 1 haftada 100 bin kişi içinde 200'den fazla vakanın görüldüğü yerlerde oturanlar, 15 kilometre çapındaki bir alandan gerekli olmadıkça ayrılamayacak.