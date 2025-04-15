Almanya Başbakanı Scholz'a sarılmanın bedeli ağır oldu

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt yerel mahkemesi, Paschlis D'ye "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "konut dokunulmazlığını bozma" suçlarından toplam 4 bin 500 avro para cezası verdi ve 2,5 yıl araç kullanma yasağı getirdi.

Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen sanığın mahkemede pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı.

Paschalis D, bu duruma yanlışlıkla düştüğünü, bunun hem tatlı hem de acı deneyim olduğunu belirterek, özür diledi.

Sanık Paschalis D, Mayıs 2023'te yolda Avrupa Merkez Bankasının etkinliğinden dönen Başbakan Scholz'un konvoyuna dahil olmuş, aracıyla Frankfurt Havalimanının apronuna girerek Başbakan'a uçuş öncesi sarılmıştı.

Bu olay Başbakan'ın güvenliğine ilişkin tartışmalara yol açmıştı.