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Dünya

Almanya Başbakanı'ndan Solingen faciası paylaşımı: Kara bir gündü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren Genç ailesinin fertlerini andı. Almanya Başbakanı Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bundan 30 yıl önce Solingen'de karanlık bir gündü.' ifadelerini kullandı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı'ndan Solingen faciası paylaşımı: Kara bir gündü
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen faciasının 30. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bundan 30 yıl önce Solingen'de karanlık bir gündü. Aşırı sağcıların Türkiye kökenli 5 kişiyi öldürmesi bize burada yaşayan herkesi korumamız, suçluları cezalandırmamız ve mağdurlara yardım etmemiz gerektiğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Çeşitlilik içeren topluma saygı duyarak çok şeyin başarılabileceğini belirten Scholz, paylaşımında ayrıca hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç'in isimlerinin yer aldığı kundaklanan evin fotoğrafına da yer verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Instagram hesabından Solingen faciasında kundaklanan evin fotoğrafını paylaşarak, "30 yıl önce, dört aşırı sağcı Solingen'de bir Türk ailenin evini ateşe verdi. Alevler içinde Gürsün İnce, Gülüstan Öztürk, Hatice, Saime ve Hülya Genç hayatını kaybetti. Saldırı 1990'ların başında aşırı sağcı dalgasının doruk noktası oldu" ifadelerine yer verdi.

SOLİNGEN FACİASI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Kimlikleri gizli tutulan failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

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