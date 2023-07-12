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Dünya

Almanya, Başkan Erdoğan'ı yakın markaja aldı: NATO'nun yeni güçlü adamı

Almanya'nın Bild Gazetesi, NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan'ın rolünü yakın markaja aldı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yapan Almanya basını, 'NATO'nun yeni güçlü adamı' şeklinde makale yayımladı.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Almanya, Başkan Erdoğan'ı yakın markaja aldı: NATO'nun yeni güçlü adamı
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Almanya'nın en büyük bulvar gazetesi Bild'de yer alan bir makalede, NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın rolü vurgulanırken, "Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Bild gazetesi Filipp Piatov'un imzalı yayınlanan makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne yer verildi. "NATO'nun yeni güçlü adamı" vurgusu yapılan makalede, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar. Erdoğan, Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Makalede Erdoğan'ın uluslararası sorunlardaki arabuluculuk görevindeki başarısına da değinilerek, "Erdoğan, Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iyi ilişkileri olan tek liderdir. Erdoğan, İsveç'in üyelik başvurusuna 'evet' yanıtı vermek için NATO'yu aylarca bekletiyor. Ayrıca, F-16 ve AB ile daha yakın bir ortaklık için söz aldı" dedi.

JEOPOLİTİK AĞ OLUŞTURDU

Alman gazetesi, uzmanların görüşlerine de yer verdirdiği makalesinde Londra King's College Profesörü Peter Neumann, Erdoğan'ın yükselişinin üç sebebinin olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, Erdoğan yeni bir seçim kazandı ve ciddi iç siyasi rakiplerini saf dışı bıraktı. İkincisi, ülkesi savaşta çok önemli bir noktada bulunuyor: Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor. Üçüncüsü, Erdoğan yıllar içinde zekice güç projeksiyonu yaptı. Bir ayağı Batı'da (NATO üyeliği), İslam ülkelerinin ve Orta Doğu'da büyük bir itibarı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANERDOĞAN'A SAYGILARINI SUNDULAR"

Neumann, "Sadece Biden, Erdoğan'dan daha güçlü. Ayrıca Erdoğan yetenekli bir güç siyasetçisidir" çıkarımında bulunurken, Köln Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Thomas Jger, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin jeopolitik durumunu biliyor ve bunu dış politikasında her yönden kullanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Batı'daki en güçlü devlet başkanı olmaya devam ediyor ancak Erdoğan, NATO liderleri arasında en fazla iç hareket özgürlüğüne sahip lider. Batı'da şu biliniyor: En son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Erdoğan'a saygılarını sundular." açıklamasını yaptı.

  • Erdoğan rolü
  • NATO liderler zirvesi
  • Almanya basını

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