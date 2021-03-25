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Dünya

Almanya 'Benin-Bronzları'nı iadeye hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sömürge döneminde Afrika'dan çalınan kültür varlıklarının ilgili ülkelere iade edilmesi gerektiğini söyledi. Maas, 'Kültür varlıklarının iadesi, sömürgecilik tarihiyle samimi bir şekilde yüzleşmenin bir parçasıdır. Bu aynı zamanda bir adalet sorunudur.' dedi.

AA25 Mart 2021 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 16:18
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Maas, Almanya'da bir süredir tartışma konusu olan Benin Krallığı'na ait 440 bronz eserle ilgili olarak, "Kültür varlıklarının iadesi, sömürgecilik tarihiyle samimi bir şekilde yüzleşmenin bir parçasıdır. Bu aynı zamanda bir adalet sorunudur." dedi.

Almanya ile Nijerya'nın "Benin-Bronzları" konusunda ortak bir çerçeve oluşturmak için iş birliği yapacağını anlatan Maas, Dışişleri Bakanlığının bunun için uluslararası partnerlerle gerekli hazırlıkları yapmasının bir görev olduğunu kaydetti.

Bu çalışmadan sonra Almanya'nın "Benin Bronzları"nı Nijerya'ya iade etmesi bekleniyor.

Kültür varlıkların iadesi konusundaki tartışma Berlin'deki Humboldt Forum'da açılması planlanan sergiyle gündeme geldi. Sergide Benin Krallığı'na ait 440 bronz eserin de yer alacağı, bunların büyük çoğunluğunun 1897 yılında Afrika'daki İngiliz sömürge döneminde Avrupa'ya getirildiği belirtildi.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi de bugün Benin Krallığı dönemine ait bronzdan "Oba" (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıklamıştı.

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