İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2026 Çarşamba / 9 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4974
  • EURO
    52,7937
  • ALTIN
    6015.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Almanya, BM'nin Filistin raporundan endişeli

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yayımladığı son raporda yer alan bulguların 'son derece endişe verici' olduğunu bildirdi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Almanya, BM'nin Filistin raporundan endişeli
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Giese, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yayımladığı son raporuna değindi.

Giese, raporda yer alan bulguların "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Sözcü Giese, Alman hükümetinin komisyonun dayandığı tüm bulgu ve sonuçları doğrulayamayacağını ifade etti.

Raporda İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana çocukları kasıtlı olarak hedef aldığı, yaklaşık 20 bin çocuğun hayatını kaybettiği ve 40 bin çocuğun yaralandığı yönünde değerlendirmelere yer verildiğinin hatırlatılması üzerine Giese, "İlke olarak ve bu rapordan bağımsız olarak, savaşlarda çocukların mağdur olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunu uluslararası hukuk öngörmektedir ve bu, dünya çapındaki tüm çatışmalar ve çatışan taraflar için de geçerlidir. Bu bakımdan çok endişeliyiz." diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Tim-Niklas Wentzel ise Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatını durdurmayı düşünüp düşünmediği konusunda silah ihracatında Avrupa Birliği ve Alman mevzuatındaki sıkı kurallara bağlı hareket ettiklerini, her bir ihracat başvurusunun olası etkileri bakımından titizlikle incelendiğini vurguladı.

- BM: İSRAİL, GAZZE'DE SOYKIRIM, İNSANLIĞA KARŞI SUÇ VE SAVAŞ SUÇLARI İŞLİYOR

BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun 23 Haziran'da yayımladığı raporda, "İsrail yetkilileri ve güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları, Batı Şeria'da ise savaş suçları işliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, İsrail saldırılarının yoğun ölçeğinin ve sistematik doğasının devam ettiği, bunların Filistinli çocukların eşi benzeri görülmemiş ölüm, yaralanma ve travmalarına yol açtığını belirtilerek "Çocukların kasten hedef alınmasının, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etme yönündeki soykırım niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğunu yineliyoruz." değerlendirmesi yer almıştı.

  • BM raporu
  • Filistin toprakları
  • Uluslararası soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Düşen kediyi şemsiyeyle kurtardılar: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.