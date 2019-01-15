Almanya: Brexit reddedilirse AB olarak tekrar görüşmeye hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz parlamentosunun bugün yapılacak oylamada Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere ile yeni görüşmelerde bulunabileceğini, ancak anlaşmada önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu’nda gazetecilere konuşan Maas, “Anlaşma olduğu gibi duruyor. Anlaşmanın esasen yeniden açılabileceğinden çok şüpheliyim. Daha iyi bir çözüm olsaydı, çoktan öne çıkmıştı.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, AB ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit anlaşması için parlamentodan destek kazanacağına dair umutlarını hala yitirmediğini söyleyen Maas, “Bu gece oylama yanlış giderse, daha fazla görüşme olabilir.” şeklinde konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Brexit oylaması öncesi dün İngiltere Başbakanı May'e bir mektup göndermiş ve Brexit anlaşması üzerinde herhangi bir değişikliğin mümkün olmadığını belirtmişti.

Theresa May hükûmetinin kasım ayında AB ile mutabakata vardığı Brexit anlaşması bugün parlamentoda oylanacak. Muhafazakâr Parti’den 100 milletvekilinin ret oyu vermesi öngörülen oylamada anlaşmanın reddedilmesi bekleniyor. Anlaşmasının beklenildiği gibi reddedilmesi halinde İngiltere’yi Başbakan May'in istifası, ülkenin erken seçime gitmesi veya ikinci bir Brexit referandumu düzenlenmesi gibi ihtimaller bekliyor.