Almanya, Brüksel ve Fransız Guyanası için seyahat uyarısı yayınladı

İHA 21 Ağustos 2020 Cuma 23:31 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 23:31

Avrupa’da korona virüs salgını yeniden etkisini arttırması ile vaka ve can kayıpları artışa geçti. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, artan Covid-19 vakaları nedeni ile Belçika’nın başkenti Brüksel’e ve Fransız Guyanası’na seyahat uyarısı yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı, bu bölgelerde dönenlerin zorunlu Covid-19 testine tabi olacaklarını ifade ederken, test yaptırmak istemeyenlerin ise kendilerini 14 günlük karantinaya almaları gerektiğini açıkladı.

Öte yandan Almanya, geçtiğimiz hafta ise 100 bin kişide 50’den fazla vaka sayısına ulaşan Belçika’nın Anvers kentine gideceklere seyahat uyarısında bulunmuştu.