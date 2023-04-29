İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya büyük sıkıntıya düştü! Çocuklar için kullanılıyordu
Dünya

Almanya büyük sıkıntıya düştü! Çocuklar için kullanılıyordu

Almanya Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) Sözcüsü Jakob Maske, ülkede çocuklar için kullanılan antibiyotik ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 02:42 - Güncelleme:
Almanya büyük sıkıntıya düştü! Çocuklar için kullanılıyordu
ABONE OL

Maske, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya'da belirli ilaçlardaki eksikliğin giderek arttığını, özellikle çocuklara verilen antibiyotik eksikliğinin yaşandığını belirtti.

"Bu gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyan çocuklara bazen antibiyotik verilmediği anlamına geliyor." diyen Maske, hasta çocuklara şu anda yeterince antibiyotik sağlanamadığı için durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Maske, bu durumdan hem kırsal hem de şehirlerin eşit bir şekilde etkilendiğini kaydetti.

Her gün akciğer ve şiddetli kulak enfeksiyonu gibi hastalıklardan dolayı çok sayıda çocuğun antibiyotiğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Maske, Almanya'da hiç bu ölçüde bir antibiyotik kıtlığı görmediğini belirtti. Maske, Almanya Sağlık Bakanlığına ilaç tedarikiyle ilgili sorunları mümkün olan en kısa sürede çözme çağrısında bulundu.

Hastanelerin de bu durumdan etkilenmemesini isteyen Maske, "Aksi takdirde gerçekten çocuklar ölür veya daha önce görmediğimiz ciddi komplikasyonlar ortaya çıkar." uyarısında bulundu.

YEREL MAKAMLAR ANTİBİYOTİK İÇEREN ŞURUPLARI İTHAL EDEBİLİR

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ilaçlardaki tedarik darboğazına ilişkin harekete geçmek için mekanizmaların bulunduğunu belirterek, yeni hazırlanan bir yasa tasarısıyla bu konudaki erken uyarı sisteminin daha da genişletileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının çocuklar için antibiyotik içeren şuruplarda eksiklik yaşandığını daha önce duyurduğuna işaret eden Gülde, böylelikle yerel makamların tedarik darboğazına karşı daha esnek davranabileceklerini ve söz konusu antibiyotik şurupları ithal etme imkanına sahip olduklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.