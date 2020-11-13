İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,628
  • EURO
    9,0101
  • ALTIN
    460.519
  • BIST100
    1271.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Orduya Müslüman din görevlileri alalım
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Orduya Müslüman din görevlileri alalım

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, orduya Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 09:03 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:03
ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de düzenlenen ve 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. 

Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı. 

Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti. 

Steinmeier, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatıldı."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.