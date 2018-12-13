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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Brexit için hazırlığımızı yaptık

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Almanya olarak sert bir (anlaşmasız) Brexit için hazırlığımızı yaptık.' dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.
 
Maas, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, dünkü Bakanlar Kurulunda iki ek yasa çıkarılması kararı aldıklarını hatırlatarak, ''Almanya olarak sert bir (anlaşmasız) Brexit için hazırlığımızı yaptık.'' ifadesini kullandı.
 
Maas ayrıca Federal Mecliste yapılan Brexit tartışmalarındaki konuşmasında ise AB ile İngiltere arasında varılan Brexit anlaşmasının adil bir anlaşma olduğunu belirterek, ''Bu sözleşmenin yeniden yazılması için bir gerekçe yok. Bunu son birkaç gün içinde tekrar netleştirdik. Bu değişmeyecek.'' dedi.
 
Maas, İngiltere Başbakanı Theresa May'in güven oylamasını kazanmasının memnuniyet verici olduğunu ancak sonucun Avam Kamarası'nda çoğunlukta bir şeylerin iyileştiği sonucuna varmak için herhangi bir gerekçe sunmadığını vurguladı.

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