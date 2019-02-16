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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: AB ve ABD'nin çıkarları her zaman aynı değil

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinin çıkarlarının her zaman ABD'ninkilerle aynı olmadığını söyledi.

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Maas, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği röportajda, AB ile Amerika arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Amerikalıların kendi çıkarları için Avrupa'yı kazanmak istediğini belirten Maas, "Ancak AB üye ülkelerinin çıkarları, her zaman ABD'nin çıkarlarıyla aynı değil." ifadesini kullandı.

Maas, bu nedenle Avrupa'nın kendi çıkarlarını mümkün olduğunca ortak bir şekilde savunması gerektiğini kaydetti.

Avrupalıların kendi çıkarlarını birlikte savunabileceğini ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere uyguladığı karşıt önlemler ve İran nükleer anlaşması konusunda gösterdiğini belirten Maas, "Elbette 28 ülkenin tek sesle konuşması çoğu zaman zor. Ancak örnekler şunu gösteriyor: Avrupalılar, sadece bu şekilde ciddiye alındığını anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Amerika'nın transatlantik ilişkilerine açık bir şekilde inanması gerektiğini belirten Maas, "kuralların olmadığı dünyanın kötü bir dünya olacağının" anlaşılmasını istediğini kaydetti.

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