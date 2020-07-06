Almanya duyurdu: ABD birlikleri için son on yılda yaklaşık 1 milyar Euro ödendi

DHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:51

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını verilmesinin yankıları sürüyor. Almanya Federal Meclis'in sol üyesi olan Brigitte Freihold'un, Federal Meclis'e sunduğu soru önergesine açıklık getiren Federal hükümet, ABD birliklerinin Almanya'da konuşlandırılması için son on yılda yaklaşık 1 milyar Euro ödendi açıklandı. ABD askerinin Almanya'da kalması için inşaat önlemleri için yapılan ödeme miktarının 648,5 milyon Euro’yu bulduğu ve savunma maliyetleri için ise 333,9 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtildi.

TRUMP BERLİN YÖNETİMİ'Nİ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı uyguluyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.