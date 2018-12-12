Scholz, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik (Brexit) Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı, "iyi" bir anlaşma olarak değerlendirdi.

İngiliz hükümetinin mantıklı bir karar vermesini beklediklerini kaydeden Scholz, "Almanya, düzenli ve düzensiz Brexit’e hazır." ifadesini kullandı.

Scholz’un açıklaması, dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, "Brexit anlaşmasının mümkün olan tek anlaşma olduğu ve anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceği" şeklindeki değerlendirmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

"Düzenli Brexit" ifadesi İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile ayrılması, "düzensiz Brexit" ise ülkenin birlikten anlaşmasız çıkması için kullanılıyor.

Alman iş dünyası endişeli

İngiltere'de Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelenmesi, Alman iş dünyasında geleceğe yönelik endişelere yol açmıştı. Alman Sanayi Federasyonu (BDI), şirketlerin anlaşmasız bir Brexit için hazırlanmaya devam etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Almanya'nın, İngiltere’nin AB'den tamamen ayrılmasından sonra birlik içindeki ağırlığının artması bekleniyor. Birliğin en büyük ekonomisine sahip Almanya, ihracatının yüzde 6’sını İngiltere’ye yapıyor. Geçen yıl İngiltere’ye karşı ticaret fazlası 23 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti. Brexit sonrası Frankfurt’un finans merkezi olarak öneminin de artması bekleniyor.