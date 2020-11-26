İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8862
  • EURO
    9,3969
  • ALTIN
    459.939
  • BIST100
    1338.77
Dünya

Almanya ekonomisi küçülüyor!

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın Alman ekonomisinde etkisini gösterdiğini belirterek, bu yılın son çeyreğinde GSYH'nin en az yüzde 1 daralacağı öngörüsünde bulundu.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:43
ABONE OL

DIW, Almanya için ilişkin kasım ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre kasım ayında 4 puan düşerek 101 puana geriledi.

DIW'in açıklamasında, Alman ekonomisine dair mevcut rakamların ve göstergelerin kısıtlama önlemlerinin etkisini neredeyse hiç göstermediğinden gerçek kayıpların şu anda barometrenin öngördüğünden daha yüksek olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın Alman ekonomisinde etkisini gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın son çeyreğinde GSYH'nin en az yüzde 1 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

DIW Ekonomi Direktörü Claus Michelsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin yazın toparlanmasının ardından yılın son çeyreğinde yeniden düşüşe geçtiğini belirterek "Tek soru ne kadar güçlü. Düşüş, büyük ölçüde salgının seyrine ve kısıtlamaların uygulanmasının süresine bağlı kalacak.” dedi.

“Kısıtlamalar şimdiye kadar ilkbaharda olduğundan daha az kapsamlı olduğundan, sonuçlar, şu an itibariyle, muhtemelen daha hafif olacak.” ifadesini kullanan Michelsen, “Ayrıca virüsle baş etme deneyiminden birçok yerde faydalanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.