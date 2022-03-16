Almanya, en az 200 milyar avro borçlanacak

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:42

Almanya Bakanlar Kurulu, Alman koalisyon hükûmetinin en az 200 milyar avro ek borçlanma öngören 2022 yılı federal bütçesini onayladı.

Bütçeye göre, Alman hükûmeti, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerini dengelemek için bu yıl yaklaşık 99,7 milyar avro yeni borçlanma planlıyor.

Hükümet ayrıca, Alman SiLahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için de 100 milyar avro değerinde özel bir fon da oluşturacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Almanya Maliye Bakanlığı, yüksek enerji fiyatları gibi Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz sonuçlarını hafifletmek için ek bir bütçe olacağını da açıklamıştı.