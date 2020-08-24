Almanya, Fransa'daki iki bölgeyi Kovid-19 konusunda riskli bölgeler listesine dahil etti

AA 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:40

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Fransa'da Kovid-19 vakalarının arttığı Provence-Alpes-Cote d'Azur ve başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgeleri bu listeye dahil edildi.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden Almanya'ya gidenler, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.