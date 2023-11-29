İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9069
  • EURO
    31,7393
  • ALTIN
    1895.47
  • BIST100
    8031.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya Gazze'deki ateşkesin uzatılmasını istiyor
Dünya

Almanya Gazze'deki ateşkesin uzatılmasını istiyor

Almanya, Gazze'deki 'insani ara'nın daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla bir kez daha uzatılması çağrısında bulundu.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Almanya Gazze'deki ateşkesin uzatılmasını istiyor
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim görüşümüze göre, Gazze'deki insanlara acil ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilmemiz için insani aranın mümkün olduğu kadar uzun sürmesi gerekiyor." dedi.

Fischer ayrıca Gazze'deki durum nedeniyle insani yardım miktarını 18 milyon avro artıracaklarını duyurdu.

Amacın Gazze'deki sivillere su, gıda, ilaç ve giyim gibi temel malzemeleri sağlamak olduğunu aktaran Fischer, Almanya'nın bu yıl Filistin topraklarına yaptığı toplam insani yardımın 179 milyon avroya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.