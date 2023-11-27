Almanya halkın İsrail'e yeterli destek vermemesinden endişeli

İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla bu ülkeye giden Bas, Welt televizyonuna Allensbach Enstitüsünce yapılan ve Alman halkının çoğunun İsrail'in yanında olmadığını ortaya koyan araştırma sonucunu yorumladı.

Bas, söz konusu sonucu endişe verici olarak niteleyerek, "Siyasi eğitimin bunda çok önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Ben doğal olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuz bir şekilde büyüdüm. Kendi topraklarımızda Holokost'ta 6 milyon Yahudi'yi yok ettik ve dolayısıyla bu tarihi sorumluluk bir yandan devam ediyor, diğer yandan da genç nesle hatırlatmaya devam etmeliyiz ve elbette kurbanları anmalıyız." diye konuştu.

Federal Meclis Başkanı Bas, "Bu bizim tarihi görevimiz ve bu açıdan sayıların bu kadar azalması oldukça korkutucu ve bu hafızanın asla kaybolmamasını sağlamak için hala büyük bir görevimiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İsrail'i gerektiği takdirde silah ve mühimmat tedariki konusunda desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eden Bas, "Dünyanın her yerindeki Yahudiler için koruyucu bir devlete sahip olmaları önemlidir. Şu anda söz konusu olan da budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bas, İsrail meclisi Knesset'in bir oturumuna da katılacak.

Allensbach Enstitüsünce yapılan araştırma, Almanların çoğunun İsrail'in yanında olmadığını ortaya koymuştu.