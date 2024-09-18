İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,112
  • EURO
    38,0093
  • ALTIN
    2820.47
  • BIST100
    9753.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya harekete geçti! 2 Türk'ün hayatını kaybettiği olay yeni gelişme
Dünya

Almanya harekete geçti! 2 Türk'ün hayatını kaybettiği olay yeni gelişme

Almanya'da savcılığın, Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Almanya harekete geçti! 2 Türk'ün hayatını kaybettiği olay yeni gelişme
ABONE OL

Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı.

Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu.

Hafta sonu gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Almanya'da iki Türk yangın kurbanı

Almanya'da bir Türk'e ait eğlence mekanında patlama meydana geldi

Berlin'deki yangında korkunç şüphe
  • Almanya yangın soruşturması
  • Emine Çoban
  • kundaklama şüphesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.