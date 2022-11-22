Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Türkiye ile dayanışma halinde olmayı sürdüreceğimizi belirttim

Faeser, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Faeser, Türkiye'nin İçişleri Bakanlığındaki çalışmaların iç yüzünü görmekten ve Bakanlığın operasyonel çalışmalarıyla ilgili izlenim edinebilmiş olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

İki ülke arasında birçok işbirliği alanı olduğuna değinen Faeser, mevkidaşı Soylu ile iç güvenlikten, terörle mücadeleye, organize suçun önlenmesi ve göç konusuna detaylı şekilde değindiklerini ve bu konularda işbirliğinin son derece önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti.

Faeser, Türkiye'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler olduğunu hatırlatarak, "Bundan dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Türkiye ile bundan böyle de bu mücadelede dayanışma halinde olmayı sürdüreceğimizi belirttim. Elbette terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabaları, girişimlerini büyük bir anlayışla karşılıyoruz, içinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda bir mücadelede alınan önlemlerin, atılan adımların orantılı olmasını göz önünde bulundurmak gerekir, sivillerin korunması gerekir ve özellikle şiddettin tırmandırılmaması konusunda da hassas davranılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Mevkidaşı Soylu ile yaptığı görüşmede uyuşturucuyla mücadele, insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konuların ön planda olduğunu belirten Faeser, ülkesinde bu konuda kapsamlı bir plan sunduğunu, uluslararası iş birliğinin de önemli bir koşul olduğunu ve Türkiye'nin kendileri için bu çabalarda önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Faeser, mevkidaşı Soylu ile göç konusuna da değindiklerini, Türkiye'nin mülteciler konusunda sağladığı çabaların, yerine getirdiği çabaların çok büyük olduğunu, Türkiye'nin büyük yük altında bulunduğunu ve dört milyon mültecinin burada kabul edilip insani açıdan onlara büyük destekler sağlandığını gördüklerini, bunun için Türkiye'nin takdiri hak ettiğini söyledi.

Ankara'da yoğunluklu olarak mültecilerin yararlandığı bir gençlik merkezini ziyaret ettiğini belirten Faeser, "Görüşmelerimizde aynı zamanda yasal kaçış yollarının önemine değindik. Aksi takdirde bu yasal kaçış yolları olmazsa insanlar hayatlarını tehlikeye atıp yasa dışı yollarla kaçmaya çalışıyorlar. Yine son olarak önemli, üzerinde durduğumuz bir konu ise dış sınırların korunmasında tabii ki insan haklarının, insan hakları ölçütlerinin mutlaka gözetilmesi gerektiği hususuna da değindik." ifadelerini kullandı.

Faeser, Türkiye ile terörle mücadele konusunda da dayanışma halinde ve Türkiye'nin yanında olduklarını, bunu da birçok vesileyle dile getirdiklerini ifade ederek, "Fakat aynı zamanda bu tepkinin bu mücadele sırasında verilen tepkilerin elbette orantılı olması gerekir. Milletler hukukuna uygun ve sivillerin korunduğu girişimler veya operasyon olması gerekir. Bunu da tabii ki belirtiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar ederek Almanya'ya kaçan FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin sorusunu cevaplayan Faeser, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde bu suçlamaları takip ettiklerini ve sonuç çıktığında da Türk yetkilileri ile kurumlarını bilgilendiklerini söyledi.

Faeser, Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandıran ilk ülkelerden biri olduğunu ve ülkesinde PKK terör örgütünün finans kaynaklarını kesmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.