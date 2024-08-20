Litvanya, başkent Vilnius yakınlarında Belarus'a 20 kilometre mesafedeki Rudninkai bölgesine Alman askerleri için üs inşa etmeye başladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan üste 4 binden fazla Alman askerin görev yapması bekleniyor.

Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Vaiksnoras temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en büyük projelerinden biri olan üssün 3 yıl sürecek inşa çalışmasının maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olmasının beklendiğini ifade etti. Yaklaşık 2.9 milyon nüfusu bulunan bir ülke için bunun "büyük bir yatırım" olduğunu ve ülke ekonomisinin Almanya'nın onda biri kadar olduğunu belirten Vaiksnoras,"Askeri birlik, halkımıza güvence verecek, caydırıcılık görevi görecek ve Rusları dışarda tutacak" dedi.

Almanya, geçtiğimiz yıl Rusya ile sınırı olan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Litvanya'ya asker konuşlandırmayı taahhüt etmişti.