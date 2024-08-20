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Dünya

Almanya II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hazırlanıyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hazırlanan Almanya'da askeri birlikler için Litvanya'da üs inşa etmeye başlandığı açıklandı.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 12:55 - Güncelleme:
Almanya II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hazırlanıyor
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Litvanya, başkent Vilnius yakınlarında Belarus'a 20 kilometre mesafedeki Rudninkai bölgesine Alman askerleri için üs inşa etmeye başladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan üste 4 binden fazla Alman askerin görev yapması bekleniyor.

MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR EURO

Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Vaiksnoras temel atma töreni sırasında yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en büyük projelerinden biri olan üssün 3 yıl sürecek inşa çalışmasının maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olmasının beklendiğini ifade etti. Yaklaşık 2.9 milyon nüfusu bulunan bir ülke için bunun "büyük bir yatırım" olduğunu ve ülke ekonomisinin Almanya'nın onda biri kadar olduğunu belirten Vaiksnoras,"Askeri birlik, halkımıza güvence verecek, caydırıcılık görevi görecek ve Rusları dışarda tutacak" dedi.

ALMANYA ASKER KONUŞLANDIRMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİ

Almanya, geçtiğimiz yıl Rusya ile sınırı olan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Litvanya'ya asker konuşlandırmayı taahhüt etmişti.

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