İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8482
  • EURO
    36,7091
  • ALTIN
    3000.23
  • BIST100
    10167.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek
Dünya

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

İtalya'da bir mahkeme, Almanya'nın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Pietransieri köyünde gerçekleşen katliamda öldürülenlerin yakınlarına 4 milyon avro daha tazminat ödemesine hükmetti.

AA10 Aralık 2024 Salı 15:21 - Güncelleme:
Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek
ABONE OL

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, söz konusu katliamla ilgili daha önce tazminat ödenecek kişiler arasına alınmayanların yaptığı itiraz başvurusunu dün karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'nın söz konusu katliamda yakınlarını kaybeden 30 kişiye daha Almanya'nın 4 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce verilen kararda açıklanan tazminatla, toplam ödenecek miktar 15 milyon avroya ulaşacak.

Tazminatın, Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen Kovid-19 sonrası toparlanma fonunda yer alan "Nazi suçları" için ayrılan kısmından İtalya'ya gelecek aylarda Almanya tarafından ödeneceği basına yansıdı.

L'Aquila kenti yakınlarındaki Pietransieri'deki Limmari ormanında, 21 Kasım 1943'te, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından katliam gerçekleştirmişti. Katliamda, silahsız 128 sivil yaşamını yitirmişti. Ölenlerin 60'ı kadın, 34'ü 10 yaşından küçük çocuk ve çok sayıda yaşlı olduğu belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.