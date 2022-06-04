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Dünya

Almanya ile birlikte yürütülüyordu.. Rusya'dan dikkat çeken uzay teleskopu kararı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerekçesiyle Almanya tarafından durdurulan ortak uzay teleskopu sistemini tek taraflı olarak yeniden faaliyete geçireceklerini duyurdu.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok batılı ülke Rusya'ya yaptırım uygularken Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte geliştirdiği eROSITA teleskopunu kapatma/uyku moduna alma kararı almıştı.

Almanya'nın "Spektr-RG" uzay programını sekteye uğratan kararın ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay programını tek taraflı olarak sürdüreceklerini duyurarak, "Spektr-RG sistemindeki Alman teleskobun, Rus teleskopla birlikte yeniden faaliyete geçirilmesi emrini verdim. Siyasi sebeplerden dolayı Alman teleskobu kapatma kararı alanların buna hakkı yoktu. Almanların hatasını düzelteceğiz ve Spektr-RG gözlemevimizde teleskoplarını açacağız" şeklinde konuştu. Rogozin ayrıca Almanların aldığı karar sonrasında zarara uğratıldıklarını öne sürerek, konuyla ilgili Almanlara tazminat davası açacaklarını da sözlerine ekledi.

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