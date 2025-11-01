Kara kuvvetleri için kritik öneme sahip olan gelişmiş Leopard tankları alımı noktasında kritik bir gelişme yaşandı. Hırvatistan Parlamentosu Savunma Komitesi tarafından 1,3 milyar euroluk modernizasyon paketinin bir parçası olarak Almanya'dan 44 Leopard 2A8 ana muharebe tankı tedarikinin resmen onayladığı açıklandı.

Ülkenin Savunma Bakanı Ivan Anušić tarafından sunulan paket, dört temel programı içeriyor: 44 Leopard 2A8 tankı, 18 Caesar 155 mm MK2 kundağı motorlu obüs, 420 Tatra T-815-7 ağır kamyon ve sabit ve mobil bileşenleri entegre eden bir drone karşıtı koruma sistemi.

Bu projelerden üçü Avrupa Birliği'nin SAFE programı kapsamında finanse edilecekken, drone karşıtı sistem doğrudan ulusal savunma bütçesinden ödenecek. Tüm tedarikler için çerçeve anlaşmaların 2025 yılı sonundan önce imzalanması ve nihai teslimatların 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Leopard 2A8'lerin değeri yaklaşık 1,3 milyar euro olup, teslimatlar 2028-2030 yılları arasında gerçekleştirilecek ve program üç simülatör, yedek parça ve tam lojistik desteği içeriyor.

LEOPARD 2 AİLESİNİN EN SON EVRİMİNİ TEMSİL EDİYOR

KNDS (Krauss-Maffei Wegmann ve Rheinmetall) tarafından üretilen Leopard 2A8 ana muharebe tankı, Leopard 2 ailesinin en son evrimini temsil ediyor ve ilk kez Eurosatory 2024'te seri üretim formunda sergilendi.

Leopard 2A7+'ya dayanan 2A8, çelik, tungsten, kompozit dolgu maddeleri ve seramikleri birleştiren geliştirilmiş pasif zırhın yanı sıra, Trophy APS'den türetilen EuroTrophy aktif koruma sistemini bünyesinde barındırıyor. Tank, yüksek hızlı kinetik delici mermileri ve birden fazla hedef tipine karşı etkili programlanabilir DM11 mühimmatını ateşleyebilen Rheinmetall 120 mm L55A1 yivsiz topla donatılmış.

1.500 beygir gücündeki MTU MB 873 Ka-501 dizel motoru, yaklaşık 65 km/s azami hız ve 400 km'ye yakın bir menzil sağlıyor. Tasarım, güçlendirilmiş burulma çubuğu süspansiyonu, 500 mm yerden yükseklik ve 69 tonun altında toplam muharebe ağırlığı içeriyor. Dört kişilik mürettebat, entegre yangın söndürme sistemi ve 20 kW'lık yardımcı güç ünitesiyle donatılmış NBC korumalı bir ortamda görev yapıyor.

Leopard 2A8 ayrıca, üçüncü nesil termal görüntüleme, lazer mesafe ölçer ve hareketli hedeflere hassas müdahaleyi destekleyen balistik bilgisayar içeren dijital ateş kontrol sistemine sahiptir. 360° durumsal farkındalık sistemi, isteğe bağlı lazer uyarı alıcısı ve uzaktan kumandalı silah istasyonu, korumayı ve operasyonel esnekliği artırır. Boyut olarak, Leopard 2A8'in gövde uzunluğu 8,05 m (top dahil 11,17 m), genişliği 4,00 m ve taret yüksekliği 2,72 m'dir (PERI nişangah ile 3,11 m). Tankın pasif zırhı ve EuroTrophy APS, şekillendirilmiş patlayıcı ve kinetik tehditlere karşı birlikte koruma sağlar.

Leopard 2A8 varyantı, geliştirilmiş mürettebat ergonomisi, güç paketi için geliştirilmiş soğutma ve bakımı kolaylaştıran modüler zırh içerir. Bu modelin Avrupa'dan tedariki oldukça yaygın olup, Almanya 123 tanka kadar, Norveç 54, İtalya yaklaşık 300 ve Çek Cumhuriyeti 77 tanka kadar sipariş vermiştir. Bu durum, Leopard'ın 2020'ler ve 2030'lar için standart bir NATO zırhlı aracı olarak rolünü vurgulamaktadır.

NATO PLATFORMLARINDA STANDARTLAŞTIRMA HEDEFLENİYOR

Leopard 2A8, Caesar MK2, Tatra ve Končar-APS projelerini birleştirerek Hırvatistan, teknoloji transferi ve yerel destek rolleri aracılığıyla yerel endüstriyel tabanını geliştirirken, kara kuvvetlerini birbiriyle uyumlu NATO platformlarında standartlaştırmayı hedefliyor.

Savunma Komitesi'nin kararı, AB SAFE finansmanının tank, obüs ve kamyon programlarını destekleyeceğini ve anti-drone projesinin ulusal olarak finanse edileceğini teyit ediyor. KNDS ve Đuro Đaković arasındaki Leopard bakımı ve daha önce Ukrayna'ya yapılan M-84A4 ve M-80 transferleri konusundaki iş birliği, Hırvatistan'ı Avrupa savunma ağlarına daha da entegre ediyor.

Yetkililer, bu satın alımların Hırvatistan'ın kara bileşeninin modernizasyonunu 2030 yılına kadar tamamlayacağını ve operasyonel hazırlığı, endüstriyel kapasiteyi ve NATO'nun uzun vadeli yetenek hedefleriyle uyumu artırmak üzere yapılandırılmış, ülkenin bağımsızlıktan bu yana en büyük koordineli yeniden silahlanma çabasını temsil ettiğini belirtiyor.