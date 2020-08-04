AA 04 Ağustos 2020 Salı 13:59 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:59

Almanya’nın kuzeyindeki Wilhelmshaven kentinden yola çıkan, ağustos ortasında Libya açıklarında göreve başlayacak “Hamburg” firkateyninde 250 Alman askeri bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya’ya yönelik uygulanan silah ambargosunu denetleme, yasa dışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplama ve kaçakçılığı önleme gibi görevleri bulunan firkateyn 5 ay görev yaptıktan sonra 20 Aralık’ta Wilhelmshaven'e dönecek.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mürettebatın görev süresince karaya çıkmayabileceği ifade edildi.

- İrini operasyonu

AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

Alman Meclisi, İrini operasyonuna asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi mayıs başında onaylamıştı.