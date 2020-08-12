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Dünya

Almanya, İspanya'da 2 bölgeyi daha artan vakalar nedeniyle riskli ilan etti

Almanya, İspanya'nın Madrid ve Bask bölgelerini Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle riskli bölge olarak ilan etti.

AA12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

İspanya’da Kovid-19 vakaları artan Madrid ve Bask bölgeleri de riskli bölgeler listesine alındı.

RKI iki hafta önce İspanya’nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini bu listeye eklemişti.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Madrid ve Bask bölgeleri için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Almanya 21 Haziran’da İspanya geneli için seyahat uyarısını kaldırmıştı.

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