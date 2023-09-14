İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9467
  • EURO
    28,7249
  • ALTIN
    1653.93
  • BIST100
    8118.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı
Dünya

Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı

Almanya'nın, İtalya'nın Avrupa Birliği'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü olarak kabul etme anlaşmasını askıya aldığı bildirildi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maxmilian Kall, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Welt gazetesinde yer alan haberi doğrulayarak, Avrupa dayanışma mekanizması kapsamında Almanya'nın özellikle yük altındaki üye ülkelerden 3 bin 500 kişiyi kabul ederek yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

İtalya'nın bir süredir sığınma taleplerinin kişinin ilk sığınma talebinde bulunduğu ülkede ele alınmasını gerektiren Dublin Sözleşmesi kapsamında Almanya'dan geri gönderilen kişileri kabul etmeyi durdurduğuna dikkati çeken Kall, "Geçen yıldan bu yana gönüllü dayanışma mekanizması aracılığıyla Almanya'ya farklı ülkelerden toplam 1731, İtalya'dan ise 1043 kişi transfer edilmiştir. Almanya insani sorumluluğunu yerine getirmiş bulunmaktadır. İtalya ve diğer bazı üye devletler bir süredir Dublin Sözleşmesi kapsamında transferleri kabul etmemektedir. Bu yıl ağustos ayı sonuna kadar İtalya'ya yapılan 12 bin 400'den fazla nakil talebinden şu ana kadar 10 nakil gerçekleşmiştir." dedi.

Almanya'nın gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde açık ara en büyük katkıyı yaptığını vurgulayan Kall, "Dublin Sözleşmesi uyarınca İtalya'ya geri dönmek zorunda kalacak olan herkes için, geri kabul edilmedikleri sürece sorumluluk taşımaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kall, şu an sadece İtalya'daki mülakatların askıya alındığını belirterek, "Yani iltica prosedürlerini düzenlemek üzere İtalya'ya gidecek olan Göç ve Mülteciler Dairesi personelinin oraya gitmesi ve oradan buraya olan transfer işlemleri askıya alındı. Ancak her an yeniden başlatılabilir." ifadelerini kullandı.

  • Almanya-İtalya-Dublin
  • Mülteci kabulu
  • Yükümlülük ihmali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.