Almanya kahraman Türk'ü konuşuyor!

AA 14 Ocak 2022 Cuma 17:00 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 17:19

Nürnberg Belediyesinde düzenlenen törende Kızılay, Bavyera eyaleti tarafından zor şartlarda başka kişilerin hayatını kurtaran kişilere verilen Christophorus Madalyası'nı Nürnberg Belediye Başkanı Yardımcısı Julia Lehner'in elinden aldı.

Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla, otoyol köprüsünden atlamak isteyen psikolojik sorunu olan bir kadını sakinleştirip ikna ettiklerini, daha sonra polisi arayarak kadını teslim ettiklerini anlattı.

Emniyet teşkilatının da bu olaydan dolayı kendilerini karakola çağırdığını ifade eden Kızılay, burada kendilerine teşekkür edildiğini ve bu olayın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığına ve Eyalet Başbakanlığına bildirildiğini aktardı.

Kızılay, arkadaşına madalyanın geçen yıl kasımda Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in verdiğini ifade ederek "O tarihte sınavlarım olmasından dolayı Münih'te yapılan törene katılmadım." dedi.

Kendisi için de gecikmeli olarak Nürnberg Belediyesinde tören düzenlendiğini aktaran Kızılay, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tıp öğrencisi 23 yaşındaki Kızılay, hayatını kurtardığı kadının durumundan çok etkilendiğini belirterek "Kendi kendime düşündüm. İnsan zengin veya fakir, okumuş veya okumamış olabilir; bu hiçbir şekilde fark etmiyor. Psikolojik sorunlar herkesi etkileyebilir. Hayatın kısa olduğunu orada gördüm. Çok şaşırdım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Bir kez daha karşılaşsam aynısını yaparım." diye konuştu.

Kızılay, Türklerin ve Müslümanların Alman basınında çoğu zaman iyi gösterilmediğini belirterek "Şimdi böyle her tarafta gazeteye çıkınca 'Türk kökenliler böyle bir şey yaptı' şeklinde ifade edilmesi bizi sevindiriyor. Çünkü bunu çok fazla duymuyoruz. Şahsım adına çok fazla değil, Türkleri veya Müslümanları bu şekilde temsil ettiğimizden dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.