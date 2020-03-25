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Dünya

Almanya: Koronavirüs salgınının henüz başındayız

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'nın henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında olduğunu söyledi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:03
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Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Wieler, Almanya'da eyaletler bazında salgının yayılma hızının değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Wieler, ülkede Kovid-19 bulaşanların yaş ortalamasının 45, ölenlerin yaş ortalamasının da 81 olduğunu kaydetti.

Kovid-19 hastalarının yüzde 55'nin erkek, yüzde 45'inin de kadın olduğuna dikkati çeken Wieler, vaka ve ölümlerin her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Wieler, "Henüz daha bu salgının başındayız. Sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Kovid-19 ile savaşmaya henüz yeni başladık.' ifadesini kullandı.

Ülkede salgının başından bu yana geniş kapsamlı testlerin yapıldığını aktaran Wieler, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, çok hafif vakaları çok erken teşhis ettik. Düşük seyreden ölüm oranı salgının burada etkili olmadığı anlamına gelmiyor. Beklendiği gibi vaka sayısı artıyor. Şimdi daha disiplinli olmalıyız. Önlemlerin işe yarayıp yaramayacağını ve ne kadar süreceğini söylemek henüz mümkün değil. Durumu her gün yeniden değerlendiriyoruz."

Ülkede Kovid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsüne göre Almanya'da virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 554, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 149.

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