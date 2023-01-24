Almanya: Leopard tanklara sahip ülkeler Ukrayna askerlerine eğitim vermeye başlayabilir

Pistorius, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede başta Ukrayna'nın desteklenmesi olmak üzere birçok konunun ele alındığını ifade eden Pistorius, kendileri için Ukrayna-Rusya savaşında NATO'nun savaşın bir tarafı olmaması ilkesinin geçerli olduğunu, aynı zamanda ittifakın birlikteliğinin de önem taşıdığını belirtti.

Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya 2023 ilkbahar paketi ile aralarında Marder zırhlı muharebe araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık 1,1 milyar avroluk destek sağlayacağını yineleyerek, böylelikle Almanya'nın Ukrayna'ya desteğin 3,3 milyar avronun üzerinde olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını sağlayıp sağlamayacağı konusunda yeni bir kararın bulunmadığını ancak kararın en kısa sürede verilmesini beklediğin bilgisini paylaşan Pistorius, Leopard tanklara sahip olan ülkelerin Ukrayna askerlerini bu tanklar üzerine eğitime başlayabilecekleri konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.

"Bunun önünde durmayız." diyen Pistorius, Almanya'da Leopard tanklarına ilişkin tetkik yapma işleminin de sonuna geldiklerini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Ukrayna'ya hızlı bir şekilde yeni silahların sağlanması çağrısında bulunarak, "Savaşın bu kritik anında Ukrayna'ya daha ağır ve daha gelişmiş sistemler sağlamamız ve bunu daha hızlı yapmamız lazım." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna askerlerinin Rusları geri püskürtecek durumda olmaları gerektiğini ifade ederek "Sadece hayatta kalmak için değil, kazanmak, toprakları geri almak ve Avrupa'da egemen, bağımsız bir devlet olarak var olmak için." ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya ağır tankların sağlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini, bu konuda kısa sürede bir çözüm bulunabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

