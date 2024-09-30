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Dünya

Almanya, Lübnan'dan diplomatik personelini tahliye ediyor

Almanya, Beyrut Büyükelçiliği'nde görevli diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Almanya, Lübnan'dan diplomatik personelini tahliye ediyor
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Dışişleri ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak açıklamada Beyrut, Ramallah ve Tel Aviv'deki diplomatik misyonlar için kriz seviyesinin yeniden yükseldiği kaydedildi.

Büyükelçiliklerin faaliyetine devam edeceği ancak acil ihtiyaç duyulmayan diplomatik personelle ailelerinin hava kuvvetlerine ait bir uçakla Almanya'ya getirileceği belirtildi.

Lübnan'daki tüm Almanlara Ekim 2023'ten itibaren ülkeyi terk etmeleri talimatı verildiği hatırlatılarak, büyükelçiliğin Lübnan'da kalan Almanların ticari uçuşlar ve diğer güzergahlar üzerinden ülkeden ayrılmalarına destek olmaya devam ettiği ifade edildi.

Hava kuvvetlerine ait askeri uçağın Lübnan'da sağlık durumları nedeniyle özellikle risk altında olan Alman vatandaşlarını da getireceği bildirildi.

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