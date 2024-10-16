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Dünya

Almanya 'Nazi' politikasında ısrarcı! İsrail soykırımına desteğini yineledi

Soykırımın ilk gününden beri işgalci İsrail'e silah ve mühimmat temini yapan Almanya, Gazze ve Orta Doğu'da gerçekleşen katliama desteğini yineledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam edeceklerini bildirdi. Almanya'nın bu tutumu 'Nazi' politikasını sürdürdüğünü gösterdi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Almanya 'Nazi' politikasında ısrarcı! İsrail soykırımına desteğini yineledi
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Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'i her zaman kendini savunabilecek ülke konuma getirmek ve bu konumda tutmak istediklerini belirten Scholz, "Geçmişte silah ve mühimmat sağlamamızın nedeni budur. Teslimatlarımız var ve gelecekte de olacak. İsrail her zaman buna güvenebilir." dedi.

Scholz, Gazze'ye insani yardım erişiminin önemi, uluslararası hukuk kurallarına her zaman riayet edilmesi gerektiği ve iki devletli bir çözüme götürecek bir perspektifin olmasını da her zaman dile getirdiklerini aktardı.

Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybedenleri de hatırlatan Scholz, "Bombaların ve yıkımın tüm kurbanlarının acısını paylaşmamız çok ama çok önemli, insanlık bizden bunu talep ediyor." ifadesini kullandı.

Scholz, konuşmasında İran'ı da uyararak "İran'ın İsrail'e füzelerle saldırması kabul edilemez. Bu, olmamalı. Bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına yol açmamalı. İran ateşle oynuyor, buna bir son verilmeli." diye konuştu.

ALMANYA İSRAİL'E SİLAH VE ASKERİ MALZEME SATIŞINA DEVAM EDİYOR

Almanya, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışını son haftalarda artırdı.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail'e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail'e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Bakanlığın hazırladığı raporda, bir kez daha "İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu değildir" vurgusu yapıldı.

ALMANYA, İSRAİL'İN SOYKIRIM YAPMADIĞI KONUSUNDA ISRARCI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de 14 Ekim'de Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." dedi.

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