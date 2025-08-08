İSTANBUL 30°C / 23°C
Dünya

Almanya, Netanyahu'nun Gazze kararına duvar ördü: Anlaşmayı askıya aldı

Soykırımcı Netanyahu, Almanya'nın Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların ihracatını askıya alma kararına tepki göstererek “hayal kırıklığı” yaşadığını belirtti.

8 Ağustos 2025 Cuma 20:51
Almanya, Netanyahu'nun Gazze kararına duvar ördü: Anlaşmayı askıya aldı
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Berlin'in Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların ihracatını askıya alması kararının ardından Başbakan Netanyahu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Netanyahu'nun görüşme sırasında Merz'e silah ihracatının askıya alınması kararından ötürü "hayal kırıklığını" ifade ettiği bildirildi.

Netanyahu, Almanya'nın silah ihracatını askıya alma kararıyla "Hamas'ı ödüllendirdiğini" de iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentini işgal kararıyla Gazze Şeridi'nde Hamas ve Filistin yönetimi olmaksızın sivil bir yönetim kurulmasını hedeflediklerini iddia etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

